Caso aconteceu na Rua Marechal Bento ManoelReprodução / Google Maps

Publicado 24/05/2024 12:44 | Atualizado 24/05/2024 13:10

Rio - Um homem morreu e um casal ficou ferido num ataque a tiros, na manhã desta sexta-feira (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As vítimas seriam moradores em situação de rua.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 8h50 para a ocorrência, na Rua Marechal Bento Manoel, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

As vítimas estariam dormindo na calçada do Cemitério Nossa Senhora das Graças, quando foram atingidas pelos disparos, que teriam vindo de uma pessoa que passava de carro no local. A motivação, porém, ainda é desconhecida.

O homem e a mulher que sobreviveram foram socorridos e levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. No entanto, não tiveram o estado de saúde divulgado. O 15° BPM (Caxias) também foi acionado para a ocorrência.



Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que realiza buscas para apurar a autoria e a motivação do crime.