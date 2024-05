Ney Kayque, de 13 anos, ficou com o lado direito paralisado - Reprodução

Ney Kayque, de 13 anos, ficou com o lado direito paralisadoReprodução

Publicado 24/05/2024 13:09 | Atualizado 24/05/2024 13:11

Rio - Após quase dois anos do dia em que Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 13 anos, foi baleado na cabeça em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a família do menino acusa a polícia de negligência. Ney Kayque ficou com sequelas e tem o lado direito do corpo paralisado.

fotogaleria

Segundo Henrique Nobrega de Araújo, pai do menino, mesmo com mandados de prisão expedidos contra os suspeitos de atirarem contra o veículo da família, eles ainda não foram presos por falta de contingente na 64ª DP (São João de Meriti), responsável pelas investigações.



"Os bandidos que atingiram meu filho estão soltos, já saiu mandando contra eles e a delegacia está sem pessoal para efetuar a prisão", disse ele.



A família alega que o advogado que os representa foi informado por agentes da 64ª DP de que a prisão poderia ser realizada.



Ney Kayque foi baleado na cabeça no dia 13 de novembro de 2022 no bairro de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Ele voltava de carro de um aniversário com a sua família quando eles foram surpreendidos por outro veículo, que emparelhou e atirou contra o automóvel.



O menino passou 29 dias internado e depois de receber alta precisou continuar com cuidados e a tomar medicamentos em casa. Ainda de acordo com relato da família ao DIA, Ney Kayque sofre com várias sequelas até hoje.



Além disso, a família do menino também entrou com uma ação contra o Estado pedindo por uma indenização que, até o momento, ainda tramita na Justiça. Na última manifestação, o Ministério Público do Rio de Janeiro se colocou contra o pagamento por parte do governo.



O pedido de indenização ocorreu pois, no momento do crime, não havia patrulha na região e por conta do “abandono” sofrido pela família, que diz não ter recebido nenhum tipo de amparo.



“Meu filho está com a vida parada e paralisada. O sonho dele de ser militar não pode mais ser realizados”, lamentou.



Henrique também falou sobre as dificuldades de manter os cuidados com o menino em casa, já que ele precisou parar de trabalhar e Ney precisa de ajuda constante.



"Meu filho está com sequelas, ainda paralisado do lado direito. Estamos com medo de sair na rua pois o meliante faz parte da milícia. Estamos em tratamento psicológico e psiquiátrico, não podemos nem voltar a trabalhar, estamos sem chão, sem dignidade", desabafou.



E ainda completa: "Não podemos passar na rua livremente por medo, estamos tendo problemas de locomoção por causa deles [os suspeitos]".

Segundo Henrique Nobrega de Araújo, pai do menino, mesmo com mandados de prisão expedidos contra os suspeitos de atirarem contra o veículo da família, eles ainda não foram presos por falta de contingente na 64ª DP (São João de Meriti), responsável pelas investigações."Os bandidos que atingiram meu filho estão soltos, já saiu mandando contra eles e a delegacia está sem pessoal para efetuar a prisão", disse ele.A família alega que o advogado que os representa foi informado por agentes da 64ª DP de que a prisão poderia ser realizada.Ney Kayque foi baleado na cabeça no dia 13 de novembro de 2022 no bairro de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Ele voltava de carro de um aniversário com a sua família quando eles foram surpreendidos por outro veículo, que emparelhou e atirou contra o automóvel.O menino passou 29 dias internado e depois de receber alta precisou continuar com cuidados e a tomar medicamentos em casa. Ainda de acordo com relato da família ao DIA, Ney Kayque sofre com várias sequelas até hoje.Além disso, a família do menino também entrou com uma ação contra o Estado pedindo por uma indenização que, até o momento, ainda tramita na Justiça. Na última manifestação, o Ministério Público do Rio de Janeiro se colocou contra o pagamento por parte do governo.O pedido de indenização ocorreu pois, no momento do crime, não havia patrulha na região e por conta do “abandono” sofrido pela família, que diz não ter recebido nenhum tipo de amparo.“Meu filho está com a vida parada e paralisada. O sonho dele de ser militar não pode mais ser realizados”, lamentou.Henrique também falou sobre as dificuldades de manter os cuidados com o menino em casa, já que ele precisou parar de trabalhar e Ney precisa de ajuda constante."Meu filho está com sequelas, ainda paralisado do lado direito. Estamos com medo de sair na rua pois o meliante faz parte da milícia. Estamos em tratamento psicológico e psiquiátrico, não podemos nem voltar a trabalhar, estamos sem chão, sem dignidade", desabafou.E ainda completa: "Não podemos passar na rua livremente por medo, estamos tendo problemas de locomoção por causa deles [os suspeitos]".

A Polícia Civil foi questionada e informou que As informações não procedem. Segundo a 64ª DP (São João de Meriti), um dos autores está com mandado de prisão em aberto e está sendo procurado. Quanto ao outro suspeito, a investigação referente ao envolvimento dele está em andamento. O Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) ainda acrescentou que cinco agentes aprovados no último concurso foram lotados na 64ª DP e estão trabalhando na unidade.

Relembre o caso



No dia 13 de novembro de 2022, Ney Kayque foi baleado quando voltava de carro de um aniversário com a sua família no bairro de Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Eles foram surpreendidos por outro veículo, que emparelhou e atirou contra o automóvel.



"Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse o pai do garoto. Segundo ele, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratava de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou



O garoto chegou na unidade com uma bala alojada na cabeça e precisou passar por cirurgia de emergência. Por pelo menos cinco dias, ele ficou internado em estado gravíssimo. De acordo com a direção do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Ney Kayque foi extubado quando seu quadro passou a ser considerado estável e transferido no dia 22 de novembro para o Hospital Caxias D’Or, em Duque de Caxias.