O horário de funcionamento do metrô, no entanto, não será estendido - Divulgação / MetrôRio

O horário de funcionamento do metrô, no entanto, não será estendido Divulgação / MetrôRio

Publicado 24/05/2024 10:46

Rio - O MetrôRio informou, nesta sexta-feira (24), que vai reforçar as equipes de seguranças e operadores nas estações Siqueira Campos, Maracanã e São Cristóvão, por conta dos eventos que acontecerão na Praia de Copacabana e no estádio do Maracanã no fim de semana. Os horários de funcionamento, no entanto, não serão estendidos.

No sábado (25), a partir das 17h, o bairro da Zona Sul vai receber um festival de música, e o metrô vai circular das 5h à meia-noite. Já no domingo (26), às 16h, acontecerá uma partida beneficente no Maracanã, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e o transporte funcionará das 7h às 23h.

Para o jogo, a concessionária recomenda que os passageiros com ingressos para os portões A, B e C (Oeste e Sul) desembarquem na estação Maracanã. Já os que vão acessar o estádio pelas entradas D, E e F (Leste e Norte), é indicado que desçam na estação São Cristóvão.

As linhas de ônibus Metrô na Superfície (Antero de Quintal-Gávea e Botafogo-Gávea) também vão operar com horário regular, de 5h às 23h30 no sábado e das 7h às 22h30 no domingo.

A passagem do metrô custa R$ 7,50, e pode ser adquirida pelas bilheterias, com a compra do cartão unitário, ou utilizando os cartões Giro e Riocard Mais, em que as recargas podem ser feitas online.