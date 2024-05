Daniel da Costa Ferraz morreu após ser baleado no Complexo do Chapadão - Rede Social

Rio – A Polícia Civil investiga a morte de Daniel Costa Ferraz, 19 anos, morto durante um confronto entre policiais militares e criminosos no Complexo do Chapadão , na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, o rapaz estava indo para escola no momento em foi baleado na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, Daniel da Costa Ferraz estava matriculado no Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na 3ª série do Ensino Médio.



Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que um homem e um adolescente foram mortos, mas sem informar nomes. Segundo a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento pela Avenida Nazaré quando suspeitos atiraram contra as equipes, o que gerou um confronto. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, ainda na Zona Norte, mas não resistiram.



Na ação, os agentes relataram ainda que foram apreendidos um revólver calibre 38, uma granada, um rádio comunicador, 69 pinos de cocaína, 22 frascos de lança-perfume e seis pedras de crack.



Devido as mortes, a corporação reforçou que como parte dos procedimentos padrões em ocorrências dessa natureza, o comando do 41º BPM (Irajá) já instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da ação. As imagens das câmeras de uso individual dos policiais já estão sendo extraídas para análise e as armas utilizadas na ação também já estão disponíveis à perícia.



"A PM ressalta que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil", finalizou em nota.



O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria dos disparos que atingiram os jovens e esclarecer as circunstâncias dos fatos. A segunda vítima foi identificada como Crysthyan Samuel de Freitas Mellom, de 17 anos.



O enterro de Daniel está marcado para acontecer ainda nesta sexta-feira (24), às 14h, no Cemitério Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense. Já o sepultamento de Crysthyan ainda não foi definido.