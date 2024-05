Vicente Rangel foi preso por importunação sexual e ameaça contra uma passageira - Divulgação / Polícia Civil

Vicente Rangel foi preso por importunação sexual e ameaça contra uma passageiraDivulgação / Polícia Civil

Publicado 24/05/2024 09:09

Rio - Um homem foi preso no Rocha, Zona Norte, nesta quinta-feira (23), pelos crimes de importunação sexual e ameaça contra uma mulher dentro de um ônibus da linha 455 (Copacabana X Méier). Os crimes foram cometidos em 2019 e Vicente Rangel era considerado foragido.



Segundo a polícia, à época, o homem chegou a ser preso em flagrante. No entanto, teve a liberdade concedida. Na ocasião, ele estava sentado no banco atrás da vítima e aproveitou o movimento do ônibus para passar braço para frente e começar a tocar nas partes íntimas da mulher, que gritou e pediu ajuda.



Aos policiais, Vicente negou o crime, mas foi preso em flagrante depois que outros passageiros também relataram o que havia acontecido. Segundo a polícia, o homem tem, pelo menos, 26 anotações criminais.



Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória pelos crimes de ameaça e importunação sexual. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) localizaram o criminosos através de um procedimento técnico da especializada que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade. Ele foi encontrado em um imóvel na Rua Ana Neri, no Rocha.

Segundo a polícia, Rangel ainda tentou fugir, mas foi detido e levado à sede policial. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.