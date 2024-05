O caso ocorreu na Estrada da Ligação, em Jacarepaguá - Google Street View

Rio – Um adolescente de 16 anos foi apreendido após matar os pais a marteladas e incendiar os corpos dentro da casa onde moravam na Estrada da Ligação, altura do número 1052, na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (24).



O caso ocorreu após um desentendimento entre os pais e o adolescente, que resolveu matá-los a golpes de martelo e madeiradas na cabeça, e em seguida colocar fogo no quarto onde eles estavam, no segundo andar da residência. Segundo a polícia, foi o próprio adolescente quem ligou para a PM e para os Bombeiros.

Nas redes sociais, uma mulher conta que passou pelo local e encontrou o adolescente no telefone. "Passei na hora e ofereci ajuda, ele estava chamando os Bombeiros, sem o menor desespero, só disse que os pais estavam mortos. Lamentável", disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento às 2h20. As vítimas foram identificadas como Luis Cláudio Pinheiro e Mariana Valente, ambos de 58 anos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM foram acionados para verificar uma ocorrência de duplo homicídio. No local, os policiais encontraram dois corpos carbonizados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Capital (DHC).

Procurada, a Polícia Civil informou que o adolescente foi conduzido por policiais militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos.



Caso semelhante em São Paulo



Um outro adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada da última segunda-feira (20) sob suspeita de ter matado os pais, de 57 e 50 anos, e a irmã, de 16 anos , dentro da casa onde a família vivia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado na Vila Jaguara, Zona Oeste da capital paulista.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados também pelo próprio suspeito, que teria confessado ter cometido o crime contra os familiares na sexta-feira, 17.

Em depoimento, o adolescente afirmou que a família brigava constantemente. Após mais uma discussão na sexta-feira (17), os pais teriam chamado o garoto de "vagabundo" e tomado o celular dele, que era usado para preparar uma apresentação escolar. Com raiva, ele teria decidido cometer os assassinatos. O menor era adotado.