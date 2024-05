Milton Cunha e Regina Casé foram os apresentadores do sorteio realizado na Cidade do Samba, no Santo Cristo, ontem à noite - reprodução

Publicado 24/05/2024 00:00

O Carnaval 2025 já começou. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou, na noite de ontem, o sorteio da ordem dos desfiles das escola de samba do Grupo Especial. O evento aconteceu na Cidade do Samba, no Santo Cristo, com apresentação da atriz Regina Casé e do cenógrafo e carnavalesco Milton Cunha.

Das 12 escolas que desfilam no Grupo Especial, três já tinham suas posições decididas. Isso porque os dias dos desfiles aumentaram de dois para três no Carnaval 2025. A Unidos de Padre Miguel, que subiu da Série Ouro, abre o domingo (2 de março), já a Unidos da Tijuca começa os desfiles da segunda-feira (3 de março) e o último dia, a terça-feira (4 de março), começa com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Elas representam a escola que subiu e penúltima e antepenúltima colocadas esse ano.

Um representante de cada escola foi responsável por sortear a bola que definia o dia e ordem em que cada agremiação vai desfilar na Marquês de Sapucaí.

Dessa forma, ficou definido que a Unidos de Padre Miguel abre o domingo (2 de março), Imperatriz Leopoldinense será a segunda escola a desfilar, a Unidos do Viradouro será a terceira e a responsável por encerrar a primeira noite de desfiles será a Estação Primeira de Mangueira.

A segunda-feira (3 de março) começa com a Unidos da Tijuca, seguida pela Beija-Flor de Nilópolis e Acadêmicos do Salgueiro, com a Vila Isabel encerrando a noite.

A Mocidade Independente de Padre Miguel terá a missão de abrir o último dia, a terça-feira (4 de março), a Paraíso do Tuiuti será a segunda agremiação, a Grande Rio a terceira e, a Portela tem a missão de fechar o Carnaval 2025 com chave de ouro.

Além disso, os ingressos das arquibancadas deverão sofrer redução no preço. Pelo novo regulamento, os jurados passarão a fechar as notas ao final de cada noite. Antes, eles só precisavam lançá-las de forma defintiva depois da última agremiação.

A decisão da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) de aumentar para três dias os desfiles do Grupo Especial foi tomada pelo novo presidente da Liesa, Gabriel David. Gabriel garantiu, ainda, que após a mudança, o valor dos ingressos vai diminuir.