Publicado 23/05/2024 21:33

O vereador Juliano Melo, de Paty do Alferes, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (23), em frente a uma padaria no bairro Lameirão. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada ao local e isolou a área. A investigação está em andamento na 96ª DP (Miguel Pereira). A perícia foi solicitada para o local e agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

Por meio das redes sociais, a Câmara Municipal de Paty do Alferes lamentou o episódio.

"É com profunda tristeza, pesar e coração dilacerado que a Câmara Municipal de Paty do Alferes comunica o falecimento do Vereador Juliano Melo. Você sempre viverá em nossos corações", diz a nota.

Policiais militares e civis estão no local Reprodução

O vereador tinha 35 anos, era casado e formado em enfermagem. Ele estava no seu segundo mandato consecutivo e já havia sido presidente da Câmara Municipal.