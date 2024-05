Sepultamento do policial Bruno Paulo da Silva, no cemitério de Sulacap; Na foto está a mãe do policial - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Sepultamento do policial Bruno Paulo da Silva, no cemitério de Sulacap; Na foto está a mãe do policialPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 23/05/2024 18:35

fotogaleria

Bruno William e Bruno Paulo tinham apenas cinco anos de serviço na PM e trabalhavam no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). A viatura em que estavam e o carro dos suspeitos capotaram na alça de saída do Túnel Rebouças no Jardim Botânico.



No momento do sepultamento, a mãe de Bruno Paulo, muito abalada, expressou a dor da perda. “Está sendo muito difícil para mim, não sei se vou suportar, mas tenho meus netinhos minha nora para me ajudarem. Ele era um excelente filho, marido e pai”, disse.



Mãe de Bruno Paulo falou com a imprensa durante sepultamento Pedro Teixeira/ Agência O Dia

"Esse é um momento de profunda dor para a Polícia Militar e, principalmente, para as famílias dos policiais. Todo o apoio que pudermos dar, com acompanhamento da assistência social, será dado. Sabemos que é um trauma muito grande para os que ficam. Não é normal perder policiais tão jovens, com cinco anos de serviço, no início da carreira, que estavam cumprindo o juramento", disse a coronel Cláudia Moraes, porta-voz da Polícia Militar.



Entenda como se deu o acidente



De acordo com a ocorrência do BPVE, os PMs estavam patrulhando a Linha Vermelha, na altura do km 19,5, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando tentaram abordar um carro, que não parou.



Em seguida, os dois policiais entraram na viatura mais próxima, tendo a companhia de outros dois militares em outro veículo, dando início à perseguição na Linha Vermelha, sentido Centro. Em alta velocidade, os carros percorreram cerca de 27km, onde passaram pelas ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o Elevado Paulo de Frontin e entraram no Túnel Rebouças sentido Jardim Botânico, momento em que ambos capotaram na agulha em curva de descida.



Imagens mostram que a viatura também colidiu em uma árvore, ficando completamente destruída. Enquanto o automóvel dos suspeitos, um Onix vermelho, teve o teto arrancado. O veículo tem ainda uma marca de tiro na porta traseira. Os ocupantes morreram na hora.