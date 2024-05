Vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiram - Reprodução / Google Street View

Vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiramReprodução / Google Street View

Publicado 23/05/2024 20:02

Rio - Um homem e um adolescente morreram após serem baleados, nesta quinta-feira (23), durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos em Anchieta, na região do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso.

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento pela Avenida Nazaré quando suspeitos atiraram contra as equipes, o que gerou um confronto. Dois jovens foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, ainda na Zona Norte, mas não resistiram.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma granada, um rádio comunicador, 69 pinos de cocaína, 22 frascos de lança-perfume e seis pedras de crack.

A corporação destacou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ação. As imagens das câmeras de uso individual dos policiais já estão sendo extraídas para análise e as armas utilizadas na ação também já estão disponíveis à perícia. A PM ainda informou que colabora integralmente com a investigação da Polícia Civil.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria dos disparos que atingiram os jovens e esclarecer as circunstâncias dos fatos.