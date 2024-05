Furto aconteceu na estação Parque das Rosas - Reprodução

Publicado 23/05/2024 17:55 | Atualizado 23/05/2024 18:12

Um homem foi preso e dois menores apreendidos após furtar um banner da estação Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta quinta-feira (23).

As equipes do BRT Seguro foram acionadas pelo Centro de Controle e Monitoramento da concessionária Mobi-Rio no início da madrugada, mas ao chegar ao local os indivíduos haviam fugido.

De manhã, após um cerco nas imediações da estação, os agentes conseguiram encontrar os três suspeitos e os encaminharam para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Os três foram autuados por furto e um dos menores possuía dois mandados de busca e apreensão em aberto.