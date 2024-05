A vítima precisou ser levada para o Hospital Getúlio Vargas - Arquivo / Agência O Dia

A vítima precisou ser levada para o Hospital Getúlio VargasArquivo / Agência O Dia

Publicado 23/05/2024 17:03 | Atualizado 23/05/2024 18:13

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (23), em Cordovil, Zona Norte.

Segundo policiais militares do 16º BPM (Olaria), a origem do disparo é desconhecida. A vítima precisou ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a direção da unidade, ela foi atendida e recebeu alta.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que, durante as ações desta manhã do 16º BPM nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau, em Brás de Pina, não houve registro de confronto armado envolvendo as equipes policiais.

O caso é investigado pela 22ª DP (Penha), segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a origem do disparo que atingiu a vítima