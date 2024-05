Rodrigo Silva de Brito, de 43 anos, foi baleado em um assalto na Avenida Brasil - Reprodução

Rodrigo Silva de Brito, de 43 anos, foi baleado em um assalto na Avenida BrasilReprodução

Publicado 23/05/2024 16:34 | Atualizado 23/05/2024 18:14

Rio - O motorista de van Rodrigo Silva de Brito, de 43 anos, foi baleado em um assalto, na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Brasil, altura de Santa Cruz, na Zona Oeste.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Rodrigo já do lado de fora da van que ele conduzia. O suspeito, que já ocupava o banco do motorista, foge com o veículo. Logo depois, a vítima aparece segurando a região do ferimento.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para atender à ocorrência e encontraram a vítima com uma perfuração de tiro. Rodrigo foi socorrido por bombeiros do quartel de Itaguaí e levado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Segundo a corporação, ele foi atendido em estado grave.

A vítima segue internada nesta quinta-feira (23) na unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro é considerado estável.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), que investiga o crime.