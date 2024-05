Incêndio em carro na Avenida Rei Pelé não deixou feridos - Reprodução Twitter/X @Operacoesrio

Publicado 23/05/2024 15:56 | Atualizado 23/05/2024 18:54

Rio - Um carro pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (23), na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, Zona Norte do Rio. O incêndio interditou uma faixa da via, na altura da Estação de São Cristóvão, e deixou o trânsito intenso na região. Os bombeiros foram acionados por volta das 14h42 e apagaram o fogo. Não houve feridos.



Agentes da CET-Rio foram acionados para desviar o trânsito, que foi normalizado no fim da tarde.