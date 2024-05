Vodka, gin e whisky foram alguns dos produtos apreendidos - Divulgação

Publicado 23/05/2024 18:15 | Atualizado 23/05/2024 18:29

Uma operação do Procon-RJ apreendeu 31 litros de bebidas alcoólicas durante uma fiscalização, nesta quinta-feira (23), no Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na Zona Norte.

Os produtos apreendidos, como vodca, gim e uísque, eram importados de maneira ilegal. Assim, segundo os agentes, serão encaminhados ofícios aos órgãos competentes para a tomada de providências cabíveis. Quatro estabelecimentos foram autuados.

Durante a ação, os fiscais também encontraram produtos vencidos e problemas estruturais. Os fornecedores possuem o prazo de 15 dias para apresentação de defesa.

De acordo com o Procon-RJ, os produtos que entram no país por meio de descaminho ferem os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entre elas estão: rótulos em língua estrangeira, que dificultam o entendimento do consumidor; ausência de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), órgão que regula o transporte e armazenamento das bebidas, garantindo que elas permaneçam com as características indicadas pelo fabricante e esperadas pelo consumidor, além da ausência de recolhimento de impostos junto à Receita Federal.

Segundo o presidente da Autarquia, Cássio Coelho, os agentes foram capacitados previamente para realizarem esse tipo de fiscalização.

"A ausência do registro das bebidas faz com que a qualidade do produto não seja verificada e possa estar comprometida, bem como a saúde do consumidor. os fiscais do Procon-RJ realizaram um curso para identificação de bebidas contrafeitas, contrabandeadas e provenientes de descaminho com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e realizaram a primeira operação com esse objetivo", disse Coelho.