Anic Herdy foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis em fevereiro deste anoReprodução

Rio - A Polícia Civil fez buscas pela advogada Anic de Almeira Peixoto Herdy , de 55 anos, em um sítio em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (22). Segundo os investigadores, o trabalho contou com o apoio de cães farejadores, mas não resultou na localização da vítima que está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro.

O setor de inteligência da 105ª DP (Petrópolis) chegou ao local após encontrar histórico de busca pelo endereço do sítio em aparelhos de Lourival Correa Netto Fadiga . Apontado como amante da vítima , ele está preso por supostamente ter sido o mentor do desaparecimento da mulher.

Ainda nesta quarta-feira, a Polícia Federal confirmou que também irá investigar se Lourival lavou o dinheiro do resgate depositado pelo marido de Anic . O valor total de R$ 4,6 milhões teria sido enviado para contas indicadas pelo suposto amante e chegaram através de 40 depósitos. Há suspeitas de que a advogada tenha sido morta e tenha tido seu corpo ocultado.

O desaparecimento



Anic desapareceu em 29 de fevereiro, após ser vista entrando em um carro Jeep Compass preto, no estacionamento de um shopping em Petrópolis. Entretanto, o desaparecimento da advogada só foi registrado em 14 de março, porque Lourival orientou Benjamin a não procurar as autoridades. Nesse intervalo, o idoso teria feito o pagamento do resgate e recebido uma mensagem supostamente enviada por Anic.



Enviado pelo celular da advogada, o texto diz que a própria advogada orquestrou o sequestro para receber o dinheiro e que ela optou por ir embora do Brasil com um suposto amante, que seria policial civil. Mas, as investigações apontaram que Lourival, os filhos e a amante foram os beneficiários da quantia. Eles compraram um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil, uma motocicleta no valor aproximado de R$ 30 mil e 950 celulares, que custaram cerca de US$ 153,9 mil.

Mentor de confiança

Lourival era segurança pessoal da família há cerca de três anos, após se apresentar como policial federal, mesmo não sendo. Ele tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas da família.



Além dele, os filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, além da amante, Rebecca Azevedo dos Santos foram presos denunciados por extorsão mediante sequestro.

Segundo a Polícia Civil, o ainda desaparecimento de Anic Herdy segue sendo investigado pela 105ª DP.