Publicado 24/05/2024 00:00

Estado brasileiro se habituou a operar no limite do endividamento. Diante de infortúnios, como a tragédia no RS, encontra muita dificuldade em levantar recursos sem que rombo espalhe prejuízos por todo País. Haddad já admite preocupação com 3º bimestre.

Dispara vandalismo em trens da Supervia. De janeiro a abril foram 1.241 casos, alta de 650% em relação ao mesmo período do ano passado. Número vergonhoso para estado do Rio pode ser explicado por anos de descaso com educação e certeza de impunidade.