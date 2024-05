Imunização da população idosa, com mais de 60 anos, também está abaixo dos 30% - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 23/05/2024 19:04 | Atualizado 23/05/2024 19:35

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) emitiu um alerta, nesta quinta (23/05), para a baixa cobertura vacinal contra a gripe no Rio. Segundo dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até esta quarta-feira (22), apenas 2,1 milhões de doses do imunizante contra a Influenza foram aplicadas, o que representa cobertura de apenas 27,44%.

Iniciada em 25 de março, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe do governo tinha como meta imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários, o que inclui crianças de 6 meses e menores de seis anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A ação termina no dia 31 de maio.



"Vemos com preocupação a não adesão da população com a vacina da gripe, especialmente dos mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e as gestantes. As vacinas são seguras e estão disponíveis nas unidades de saúde. A gripe pode ser agravada para o que chamamos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, e mata. Vacinem-se”, alerta a secretária de Estado de Saúde do Rio, Claudia Mello.

De acordo com um monitoramento feito pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS), de janeiro a maio deste ano, foram registrados 5.614 internações por casos graves de gripe, identificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nesse período, foram constatados 713 óbitos, sendo 515 idosos, ou seja, 72% das vítimas. Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sivep-Gripe.



Uma estimativa do Ministério da Saúde indica que o estado do Rio de Janeiro tem 3.025.625 pessoas com 60 anos ou mais de idade. Desse total, apenas 876.795 foram vacinadas contra a gripe em 2024. Com isso, a cobertura na faixa etária de 60 anos ou mais fica em 28,98%. A situação é ainda pior em crianças, que tem cobertura de 19,06%, e em gestantes, com apenas 6%.

Por regiões, a que mais vacinou foi a Serrana, onde 33,38% da população alvo vacinada, seguida pela Médio Paraíba, com 32,07%. Abaixo aparecem, em sequência: Metropolitana l (28,31%), Centro-Sul (27,61%), Metropolitana ll (26,60%), Noroeste (24%%), Baía da Ilha Grande (23,93%), Baixada Litorânea (19,26%) e Norte (18,47%).



Vacinação no Rio

No Rio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforçou a campanha de imunização com a volta do posto móvel de vacinação em estações de metrô. O primeiro ponto a receber foi o terminal da Carioca, nesta quarta-feira (22).