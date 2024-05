Juliano Balbino de Melo tinha 35 anos, era casado e formado em enfermagem - Redes Sociais

Publicado 24/05/2024 10:32

Rio - A prefeitura de Paty do Alferes decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (24), a partir das 12h, por conta da morte do vereador Juliano Balbino de Melo. Além disso, o município cancelou o cerimonial de abertura da Festa do Tomate, programado para às 17h. O parque de exposições abrirá os portões apenas às 19h para a entrada do público. O parlamentar foi assassinado a tiros em frente a uma padaria no bairro Lameirão na tarde desta quinta (23).

O velório do vereador teve início às 9h na Casa de Oração de Coqueiros. O sepultamento será às 17h, no Cemitério do Barra Branco. Através das redes sociais, a prefeitura publicou uma nota de pesar lamentando a morte de Juliano. Na postagem, o município ressaltou a trajetória do parlamentar e enfatizou a contribuição dele para o desenvolvimento da cidade durante o trabalho feito na Câmara. Foi decretado luto oficial de três dias.

O prefeito de Paty, Juninho Bernardes Neto, também fez uma homenagem ao parlamentar. "Vá em paz meu amigo! Estamos sem palavras para esse momento de tanta dor!", escreveu. O humorista Pedro Manso, que nasceu na cidade, deixou um comentário na publicação. "Inacreditável, é muita maldade. Ele era uma pessoa do bem, Deus tenha misericórdia", disse.

Segundo a polícia, o vereador foi atingido por quatro disparos na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Luiz Gonzaga. Uma perícia foi realizada no local.

De acordo com a Civil, as investigações estão em andamento na 96ª DP (Miguel Pereira). A corporação informou que testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança da região foram requisitadas. Além disso, agentes realizam outras diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.



O vereador tinha 35 anos, era casado e formado em enfermagem. Ele estava no seu segundo mandato consecutivo como vereador e chegou a ser presidente da Câmara Municipal.