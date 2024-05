Daniel tinha tomado café da manhã com a mãe momentos antes de sair de casa - Rede Social

Rio – O jovem Daniel Costa Ferraz, 19 anos, baleado após um tiroteio no Complexo do Chapadão, na Zona Norte , morreu no dia do aniversário da mãe. Ele estava indo para escola, na manhã de quinta-feira (23), quando foi atingido. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o estudante estava matriculado no Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na 3ª série do Ensino Médio.

DIA, o irmão da vítima, o técnico de enfermagem Rafael da Costa Ferraz, 29 anos, disse que foram policiais militares que atiraram na direção de Ao, o irmão da vítima, o técnico de enfermagem Rafael da Costa Ferraz, 29 anos, disse que foram policiais militares que atiraram na direção de Daniel e de um adolescente, que também morreu no local. Já a PM, alega que houve um confronto com criminosos na região.

"Era aniversário da nossa mãe, ele tinha tomado café com ela antes de ir para escola. Quando ele saiu foi chamar uma menina na rua de trás, mas quando ele estava descendo as escadas, a polícia apareceu e atirou. Não estava tendo operação, nem nada, eles pararam com o carro na esquina e deram tiros na direção do escadão", disse.



A escada em que Rafael se refere é um local muito usado por moradores da comunidade. Na manhã desta sexta-feira (24), o irmão de Daniel esteve no Instituto Médico Legal (IML), do Centro, e descreveu um pouco sobre a personalidade do estudante.

"Ele era uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Não tinha problema com ninguém, gente boa, treinava copeira, estudava, ia tirar a habilitação agora", disse.



Em relação a mãe, o técnico de enfermagem, com a voz embargada, afirmou que não sabe o que fazer. "Minha mãe eu nem sei, pessoal da igreja foi lá, pastor foi lá ontem, hoje ela acordou tranquila na medida do possível, mas a gente não sabe, às vezes ela pode está demonstrando uma coisa e sentindo outra", lamentou.



O enterro de Daniel está marcado para acontecer ainda nesta sexta-feira (24), às 14h, no Cemitério Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense.

O que diz a PM?

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento pela Avenida Nazaré quando suspeitos atiraram contra as equipes, o que gerou um confronto. Os feridos foram encaminhados Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, ainda na Zona Norte, mas não resistiram.



Na ação, os agentes relataram ainda que foram apreendidos um revólver calibre 38, uma granada, um rádio comunicador, 69 pinos de cocaína, 22 frascos de lança-perfume e seis pedras de crack.



Devido as mortes, a corporação reforçou que como parte dos procedimentos padrões em ocorrências dessa natureza, o comando do 41º BPM (Irajá) já instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da ação. As imagens das câmeras de uso individual dos policiais já estão sendo extraídas para análise e as armas utilizadas na ação também já estão disponíveis à perícia.



"A PM ressalta que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil", finalizou em nota.



Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria dos disparos que atingiram os jovens e esclarecer as circunstâncias dos fatos. O adolescente que também morreu na ação foi identificado como Crysthyan Samuel de Freitas Mello, de 17 anos.