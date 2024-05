Fuzil apreendido após confronto de criminosos com policiais - Reprodução / PMERJ

Publicado 25/05/2024 11:28 | Atualizado 25/05/2024 11:41

Rio – Um confronto na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (25) acabou com um criminoso preso. Um fuzil utilizado por ele e uma motocicleta foram apreendidos. A ação foi conduzida por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá).

Segundo a corporação, o breve tiroteio começou após abordagem na Rua Edgar Werneck. Este foi o 20º fuzil apreendido pelo batalhão em 2024.

Usuários das redes sociais relataram que ouviram disparos na região por volta das 5h. "Muitos tiros na altura da Curicica e Cidade de Deus", afirmou um deles. "Acordei com o barulho dos tiros. E olha que moro longe [da Cidade de Deus]", disse outro.