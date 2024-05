Anic Herdy foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis - Reprodução

Publicado 25/05/2024 12:26 | Atualizado 25/05/2024 12:41

Rio - A Polícia Civil coletou material genético de familiares de Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 54 anos, para colaborar com as investigações do desaparecimento da advogada , há cerca de três meses, em Petrópolis, na Região Serrana. Na última quarta-feira (22), agentes da 105ª DP (Petrópolis) fez buscas pela vítima em um sítio de Guapimirim, na Baixada Fluminense, mas nenhum vestígio foi encontrado.

Segundo a delegada Cristiana Onorato, o material genético foi colhido no Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis e as amostras de saliva poderão ser usadas para exames de confronto de DNA, caso seja localizado corpo suspeito de ser de Anic. A advogada foi vista pela última vez em 29 de fevereiro, após entrar em um carro Jeep Compass preto , no estacionamento de um shopping da cidade, mas o caso só foi registrado em 14 de março.

O relatório da Polícia Civil mostrou ainda que ele tentou agir sem deixar rastros , desligando o próprio celular ao se encontrar com Anic no shopping. Lourival era segurança pessoal da família há cerca de três anos, após se apresentar como policial federal, mesmo não sendo, e tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas. A investigação da distrital indicou uma possível relação da vítima com ele, após o depoimento de uma testemunha relatar que os conheceu como um casal de namorados.