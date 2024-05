Anic Herdy desapareceu em 29 de fevereiro, mas crime só foi registrado em 14 de março - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 22/05/2024 08:06 | Atualizado 22/05/2024 08:10

Segundo o Disque Denúncia, duas ligações sobre o desaparecimento de Anic foram registradas até o momento. A advogada é mulher do empresário Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, herdeiro do fundador do complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à Unigranrio. Ela desapareceu no dia 29 de fevereiro, ao sair de um shopping em Petrópolis, e entrar em um carro do modelo Jeep Compass preto.

Os principais suspeitos são Lourival Correa Netto Fadiga, o Gordo ou Fatica, os filhos Henrique Vieira Fadiga e Maria Luíza Vieira Fadiga, e a amante, Rebecca Azevedo dos Santos. O primeiro se apresentou como policial federal, mesmo não sendo, e passou a fazer a segurança pessoal da família. Sem saber quem eram os sequestradores, o marido da advogada chegou a pagar um resgate de aproximadamente R$ 4,6 milhões.

Uma mensagem em tom de despedida foi enviada pelo celular da advogada , uma hora após o pagamento. De acordo com as investigações, Lourival, os filhos e a amante foram os beneficiários do valor e, no dia do pagamento, o grupo comprou um veículo de luxo avaliado em R$ 500 mil , pagos em dinheiro. Também foram adquiridos uma motocicleta e 950 celulares. Eles foram denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por extorsão mediante sequestro e a prisão deles convertida em preventiva.

O sequestro de Anic só foi registrado em 14 de março, porque Lourival orientou a família a não procurar as autoridades. Anic é mãe de um casal e usava colete jeans e um vestido bege e amarelo nas últimas imagens antes do sequestro. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; no WhatsApp dos Desaparecidos, em (21) 98849-6254, e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

O que dizem os citados



Em nota, a defesa de Lourival afirmou que ainda não foi formalmente notificada da acusação e que "somente se manifestará perante o judiciário". O advogado Paulo Tostes disse ainda que "acredita que irá comprovar durante a instrução criminal que a acusação se deu de forma açodada e que os verdadeiros eventos não foram apurados, crendo na improcedência dos fatos atribuídos a seu cliente".



A defesa de Maria Luiza e Henrique afirmou que a prisão dos jovens é uma "medida que se mostra

completamente descabida e desprovida de qualquer fundamento jurídico", uma vez que as investigações "não apresentaram nenhuma prova concreta que os incrimine. Ao contrário, todas as evidências colhidas apontam para a total inocência dos jovens", destacaram os advogados Vinícius Santos e Vinícius Frutuoso.



Os advogados de Rebecca afirmaram que a cliente não tem qualquer participação no crime. "Manifestamos nossa preocupação com a forma açodada como a prisão de Rebecca foi decretada. Parece evidente que, neste caso, a prisão está sendo utilizada indiscriminadamente, prendendo todos aqueles que tiveram algum contato com o Sr. Lourival", disse os advogados Carlos Augusto do Santos e Raphael de Souza.



Em nota, a família de Anic, através do advogado que representa a família, falou sobre o medo e os momentos de angústia vividos desde então. "Além dessa angústia, estão receosos e com medo, pois, da forma como o desaparecimento ocorreu, o marido e os filhos não sabem o que esperar das pessoas envolvidas. Têm medo do que elas são capazes de fazer. Mas, definitivamente, o que mais tem atingindo os familiares é a profunda saudade da presença de Anic em suas vidas".