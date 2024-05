Chegada de frente fria deixou tempo nublado no Rio - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Chegada de frente fria deixou tempo nublado no Rio Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 25/05/2024 12:58 | Atualizado 25/05/2024 14:09

Rio - Com a chegada de uma frente fria, neste sábado (25), os cariocas terão dias com temperaturas mais baixas e clima chuvoso até segunda-feira (27). O céu vai permanecer nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada, além de ventania na cidade.



Neste sábado (25) os termômetros entraram em declínio e não devem passar dos 27 °C. A mínima será 17°C. Apesar do tempo fechado, alguns cariocas e turistas conseguiram aproveitar a praia de Copacabana, na Zona Sul, antes da chegada da chuva.



fotogaleria

Neste domingo (26), o panorama vai continuar sendo de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão predominantemente moderados. Já a temperatura cai um pouco mais, e deve variar entre 16°C e 25°C.



Semana de chuva



A segunda-feira (27), também será de chuva fraca a moderada a qualquer momento, com ventos moderados a fortes. A mínima será de 16°C e a máxima de 27°C.



Apesar da previsão de chuva fraca a moderada isolada até a manhã de quarta-feira (29), os termômetros entrarão em elevação na terça (28), quando a máxima será de 32°C e a mínima de 18°C.



Na quarta (29) a temperatura volta a cair, variando entre 17°C e 28°C.

Como a previsão indica possilidade de ventos fortes em alguns momentos, o Centro de Operações Rio (COR) divulgou algumas recomendações, em caso de ventania.



Em casa:

– Feche portas e janelas

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre

– Feche o registro de gás

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

– Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.