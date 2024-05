Marcha Para Jesus arrastou multidão para o Centro do Rio - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Marcha Para Jesus arrastou multidão para o Centro do RioPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 25/05/2024 15:54 | Atualizado 25/05/2024 16:14

Rio - A Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro arrastou uma multidão para o Centro da cidade, na tarde deste sábado (25). Por volta das 14h, o público iniciou a concentração na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos. Na sequência, o grupo seguiu para o palco montado na Praça da Apoteose.

Ainda no início do evento, caravanas de ônibus chegavam animadas para curtir a festa, que começou com músicas nos estilos Pop e Axé. Muitas pessoas carregavam bandeiras de Brasil e Israel, que estavam sendo comercializadas por ambulantes.

fotogaleria

Com o slogan "A Força da União", o evento é promovido pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro (Comerj) e conta com seis trios elétricos. Diversos artistas devem se apresentar durante a festa. São eles: Thalles Roberto, Eli Soares, Samuel Messias, DiscoPraise, Valesca Mayssa, Lukas Agustinho, Bruna Karla, Gospel Night, Davi Sacer, Stella Laura, Marcus Salles, Arthur Callazans, Adriano Gospel Funk, Kailane Frauches, Sarando a Terra Ferida, Nesk Only, Brunno Ramos e 2metro.

Os responsáveis pela organização recomendam que as pessoas a se alimentem com refeições leves e se manterem hidratados durante o trajeto, além de roupas e calçados confortáveis e protetor solar. As crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis e devidamente identificadas com pulseiras ou crachás.

Para ajustar a locomoção na cidade, a CET-Rio montou um esquema especial no Centro com 74 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da própria companhia e apoiadores de tráfego. O aconselhável é que o público opte por transporte público, já que a SuperVia e o Metrô Rio seguirão a grade normal de horário dos sábados.

O desembarque deve ser feito na estação Central do Brasil e, na hora do retorno, a melhor opção são as estações da Praça Onze ou da Cidade Nova, para quem for de metrô, e a Central do Brasil, para quem for de trem.