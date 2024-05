Imagens mostram a presença da PM na comunidade - Rede Social

Publicado 25/05/2024 18:19 | Atualizado 25/05/2024 21:58

Rio – Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste, no fim da tarde deste sábado (25). Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam uma operação na comunidade após confrontos entre criminosos rivais.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores registraram da janela de suas casas uma sequência de rajadas de tiros. "Eu estava dormindo, mas como que dorme?", disse um homem enquanto filmava.

Veja o vídeo:

Mais um vídeo sobre os relatos de tiros na comunidade da Muzema, confronto pms e traficantes. pic.twitter.com/XdcgWHixgL — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) May 25, 2024 Ainda nas redes sociais, moradores demonstraram medo com a falta de segurança na região. "Não tem dia e nem hora. Não esqueçam que na Muzema só não existe traficantes não, têm moradores que só querem viver em paz", diz um comentário.

"Minha mãe fica apavorada com essa guerra, só deve existir a Muzema para a PM agora, não é possível!", relata outro.

Na ação, dois fuzis, três artefatos explosivos, cinco celulares, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas. O policiamento foi reforçado nas proximidades da comunidade.

O clima de tensão tem sido constante na região desde fevereiro, quando traficantes do Comando Vermelho tomaram o controle da favela, antes dominada pela milícia.

Na última quarta (22) e quinta-feira (23), por exemplo, uma operação da PM na região teve intenso tiroteio e explosão de granadas. Na ocasião, moradores também ficaram em meio ao fogo cruzado por dois dias seguidos.