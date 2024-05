Moradores relatam estar no meio do fogo cruzado na Muzema - Reprodução/Redes Sociais

Moradores relatam estar no meio do fogo cruzado na MuzemaReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/05/2024 07:51 | Atualizado 23/05/2024 13:49

Rio - Moradores da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste, relatam estar no meio do fogo cruzado entre criminosos e policiais militares. Um intenso confronto teve início na noite de quarta-feira (22), impedindo trabalhadores de voltarem para casa após o trabalho, e continua na manhã desta quinta-feira (23), fazendo com que as pessoas não consigam deixar o local.

De acordo com relatos, além dos tiros, diversas granadas também foram explodidas na comunidade e moradores usaram as redes sociais para lamentar a violência na região. "Ontem fui dormir com uma chuva de granadas na Muzema, uma explosão atrás da outra e hoje acordo com mais explosões. Que loucura! Granada igual água. Viraram a noite trocando tiros", comentou um. "Operação meia-noite sem morador conseguir entrar na Muzema depois de um dia longo de trabalho", disse outro.

"Operação avassaladora como se não houvesse morador na Muzema. Ninguém aguenta mais isso. Muitos vão dizer que é o trabalho da polícia, mas o morador também quer paz", desabafou mais um. "Como manda as crianças pra a escola? Desde 00:00 a 'bala comendo' na Muzema, quase 6 da manhã soltando granadas ainda, como manda os inocentes pra escola?", questionou um pessoa. Em vídeos compartilhados, é possível ouvir a troca de tiros e as explosões. Confira abaixo.

Confronto entre traficantes e policiais do BOPE agora à noite na comunidade da Muzema(CV). RJ. pic.twitter.com/bse0a0YPVc — news and ufology (@newsandufology) May 23, 2024

Troca de tiros entre o Gat do PSG' e a Tropa do Gordão (CV) no Morro da Muzema, no Itanhangá (na Região Administrativa da Barra da Tijuca) assusta moradores da região da Grande Jacarepaguá.. pic.twitter.com/XeJBa4am6R — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficial) May 23, 2024

Metal voando o dia todo na muzema pic.twitter.com/E1HlNvFa6Z — Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) May 23, 2024

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31ª BPM (Recreio dos Bandeirantes) intensificaram o policiamento na comunidade da Muzema. Os PMs realizaram ações de varredura e remoção de barricadas das vias. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões. O clima de tensão tem sido constante na região desde fevereiro, quando traficantes do Comando Vermelho tomaram o controle da favela, antes dominada pela milícia.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Padre Marcos Vinicio Miranda Vieira, no Itanhangá, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta quinta-feira.

Operações no Rio e Baixada Fluminense



Também na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar realiza operações para reprimir o crime organizado nas cidades do Rio e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na Vila Kennedy, Zona Oeste, o 14º BPM (Bangu) prendeu um homem com um mandado de prisão em aberto. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm, dois radiotransmissores e dois celulares. Na região, 15 unidades escolares da rede municipal foram impactadas.

Criminoso armado com uma #pistola 9 mm e portando dois rádios transmissores foi preso em flagrante por nossos policiais do #14BPM, há pouco, durante operação na comunidade Vila Kennedy, #ZonaOeste. Contra ele, havia também um mandado de prisão em aberto. Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/KfglAPf1mY — @pmerj (@PMERJ) May 23, 2024

Na Zona Norte, o 16º BPM (Olaria) atua nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau, em Brás de Pina. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões. Por conta da operação, três escolas municipais foram afetadas. As Clínicas da Família José Breves dos Santos, em Cordovil, e Heitor dos Prazeres, em Brás de Pina, mantêm o atendimento à população, mas suspendeu as atividades no território, como as visitas domiciliares.

Em Caxias, há ação do 15º BPM (Duque de Caxias) com apoio de outros batalhões da Baixada e do Comando de Operações Especiais (COE) no Complexo da Mangueirinha. Até o momento, um fuzil, drogas e radiostransmissores foram apreendidos.