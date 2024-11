Van do Hemorio foi roubada por criminosos armados - Reprodução / Bom Dia Rio

Publicado 06/11/2024 09:38 | Atualizado 06/11/2024 12:14

Rio - Criminosos armados roubaram uma van do Hemorio, na tarde desta terça-feira (5), na altura do Viaduto do Gasômetro, próximo ao Terminal Gentileza, Zona Portuária do Rio. O veículo estava cheio de equipamentos médicos quando foi levado pelos bandidos.

Segundo depoimento do motorista à Polícia Civil, ele estava indo em direção a Avenida Francisco Bicalho, por volta das 17h, quando foi abordado por um por um ladrão em uma moto. Ao descer do utilitário, ele percebeu que estava cercado por outros cinco criminosos, que levaram a van.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o motorista da van não ficou ferido e passa bem. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime".

O veículo é do modelo Sprinter, de cor branca e placa LQW 1912. O Disque-Denúncia solicita à população para que quem tiver informações sobre o utilitário, ligue através do telefone 2253-1177. De acordo com o serviço, o anonimato é garantido.