A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de uma mulher em QuintinoArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/11/2024 09:36

Rio - Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do bairro Quintino Bocaiúva, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (5). No local, policiais militares localizaram o suspeito em outro cômodo do imóvel e o encaminharam à delegacia.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Arete Perpétua J. Souza. O acionamento ocorreu por volta das 23h e o quartel do Méier removeu o corpo para o Instituto Médico Legal do Centro.



Ainda segundo a PM, as equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram na residência após serem acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. Em seguida, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu as investigações.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.