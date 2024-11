Acidente causa morte de motorista em Benfica - Divulgação/CET-Rio

Publicado 06/11/2024 06:50 | Atualizado 06/11/2024 11:17

Rio - Uma colisão entre um carro e uma moto terminou com a morte do motorista Ivan Nascimento Junior, 44 anos, na Rua Senador Bernardo Monteiro, conhecida como a 'Rua dos Lustres', próximo da Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica, na Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (6). Já o motociclista Wallace Barros, 36 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu à 0h01 e os quartéis de Benfica, Vila Isabel e Tijuca atenderam a ocorrência. O motoboy chegou a ficar gravemente ferido, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde dele é estável.

Imagens mostram que a moto parou embaixo do carro, que ficou completamente destruído e atravessado na pista. Relatos apontam que o condutor estava na contramão no momento do acidente. O motorista ainda colidiu em um poste antes de atingir o motociclista.



De acordo com a CET-Rio, a via precisou ser interditada e foi liberada por volta das 6h desta quarta (6). A Polícia Civil também foi acionada e realizou a perícia no local.