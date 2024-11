Adolescente foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/11/2024 08:57

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (5), um adolescente, de 16 anos, que invadiu uma residência na Lagoa, Zona Sul, e manteve uma família refém. O jovem já havia sido detido em outras 15 ocasiões e possui 23 anotações criminais.

De acordo com a corporação, agentes do 23º BPM (Leblon) foram chamados para a ocorrência na Rua Maria Angélica. No local, os policiais montaram um cerco para prender os envolvidos na invasão, mas os demais suspeitos fugiram.

A corporação informou que o adolescente ainda invadiu uma segunda residência, próximo ao Parque Lage, antes de ser apreendido. Ele foi alcançado quando tentava escapar acessando a Rua General Fragoso. Com o jovem, os policiais apreenderam um celular e R$ 77.

O adolescente foi encaminhado à 14ª DP (Leblon), onde admitiu a participação no roubo. Um das vítimas reconheceu o suspeito.