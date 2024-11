Alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental recebendo o prêmio - Divulgação / SME

Publicado 11/11/2024 20:32 | Atualizado 11/11/2024 22:12

Rio - A Escola Ginásio Educacional Tecnológico Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, conquistou o primeiro lugar no concurso municipal de curtas-metragens sobre o G20, que terá início no Rio na próxima semana.

Alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental criaram um roteiro sobre a preservação e o cuidado com o meio ambiente, destacando a importância do tema para o cenário global e como os objetivos podem ser conquistados através do diálogo. Além deles, as crianças do 3º ao 5º ano também foram finalistas, com um vídeo sobre como transformar a realidade do local onde vivem.

Curta foi exibido durante a premiação Divulgação / SME

A professora Keity Cristina Costa explicou que, para desenvolver o vídeo, reuniu os alunos em torno de leituras sobre sustentabilidade e temas fundamentais do G20, como fome, pobreza e desigualdade.

"[No vídeo] resolvemos fazer uma reunião, como se fosse o G20, com objetivo de discutir os problemas e buscar soluções para eles. Mas discutir de uma forma saudável, porque onde eles moram é um lugar muito violento. Então, eu queria chegar no ponto que eles conseguissem entender que a violência não consegue resolver nada. Que através da conversa, do diálogo, a gente consegue atingir muito mais rápido os nossos objetivos", disse ao DIA.

A cerimônia de premiação aconteceu no Museu Histórico Nacional. Keity conta que no momento em que o nome da escola foi anunciado como vencedor, as crianças ficaram emocionadas.

"Quando eles chegaram no auditório e escutaram o nome da escola, o brilho no olhar pagava qualquer sacrifício, qualquer noite tentando editar vídeo. Eles se reconheceram naquele palco. O secretário de educação veio abraçá-los e eles ficaram sentindo artistas de verdade. Eles se sentiram importantes. Aquelas crianças que saem da Maré, de uma vida simples, de um cotidiano pesado, rodeado por violência, por armas, por drogas. Eles brilham num palco de um museu", descreve emocionada.

Os alunos vencedores foram premiados com kits de livros e a escola recebeu kits multimídia. Além disso, as crianças terão a oportunidade de visitar o AquaRio. Para a diretora adjunta Elisa Saturnino, a conquista é motivo de orgulho.



"Para nós, essa visibilidade é muito boa porque as crianças conseguem perceber que, através da educação, elas conseguem acessar outros lugares, elas conseguem mudar a realidade e isso impacta muito no comportamento deles, na atitude, na percepção. Muitos ali nunca tiveram oportunidade de sair de dentro da comunidade e com a visibilidade que o prêmio ganhou eles já foram para a premiação, eles vão ganhar um passeio. Eles veem o poder transformador da educação e isso pra nós é muito importante", afirma.

Sobre o concurso

Mais de 100 vídeos foram inscritos, e as Coordenadorias Regionais de Educação fizeram uma pré-seleção de cinco filmes por categoria. Após um criterioso processo de avaliação, três obras de cada categoria avançaram para a etapa de análise por uma banca externa de especialistas. Em seguida, um novo filtro reduziu o número para 15 finalistas, dos quais apenas um foi eleito pela equipe do Comitê G20 como o grande vencedor.

"Às vezes a gente cria algumas coisas que parecem estar desconectadas da escola, mas, pelo contrário, são ações para buscar racionalidade e escuta, para poder entender o que de fato tem a ver com a nossa cidade, com o que está acontecendo. Neste projeto, estimulamos que nossos alunos pudessem pensar em ideias e soluções relacionadas às premissas do G20. Temos na nossa rede de ensino diversas iniciativas pelas quais tentamos ouvir o que as crianças têm a dizer a partir do que veem das suas casas e das suas janelas. E é muito interessante observar a sabedoria que vem dos nossos alunos", afirmou o secretário Renan Ferreirinha.

Os filmes, com duração de até dois minutos, foram elaborados por estudantes de diferentes categorias: educação infantil, alfabetização, anos iniciais, anos finais e educação de jovens e adultos. Cada unidade escolar inscreveu um vídeo por categoria.

"Esse projeto é só o começo. O vídeo que foi feito pelos alunos não vai mudar nossa vida no dia seguinte, mas sem ele a gente nunca muda. A arte, a cultura, a inspiração é que vão fazer de nós um grande país para todos. Um país que combate a fome, que reduz a desigualdade e que enfrenta a mudança climática”, explicou Lucas Padilha, presidente do Comitê do G20 no Rio.