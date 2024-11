Denis Felismino Farias, o Canjica da Maré, foi preso na Operação Torniquete - Divulgação

Denis Felismino Farias, o Canjica da Maré, foi preso na Operação TorniqueteDivulgação

Publicado 11/11/2024 20:55 | Atualizado 11/11/2024 22:18

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, nesta segunda-feira (11), foragido Denis Felismino Farias, conhecido como 'Canjica da Maré', no bairro de Itapuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte.

Um levantamento de dados de inteligência coordenado por militares da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e de agentes da Polícia Civil fez com que Denis fosse encontrado em Maricá. Contra ele, havia quatro mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas.

A ação fez parte da Operação Torniquete, iniciada em setembro, que visa combater roubos, furtos e receptação de veículos e de cargas. A ocorrência foi encaminhada à 82ª DP (Maricá).