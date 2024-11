O agente foi baleado durante um confronto no Complexo do Lins - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/11/2024 06:37

Rio - Um policial militar foi baleado durante um confronto com criminosos na localidade do Barro Vermelho, no Complexo do Lins, na Zona Norte, neste domingo (10).



Segundo a corporação, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuavam na região quando foram atacados a tiros. Imagens que circulam nas redes sociai registraram o intenso tiroteio na comunidade.