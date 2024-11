Acidente interditou faixa e causou retenção no trânsito - Reprodução / TV Globo

Acidente interditou faixa e causou retenção no trânsitoReprodução / TV Globo

Publicado 11/11/2024 10:53 | Atualizado 11/11/2024 10:54

Rio - Um caminhão de lixo tombou na alça de acesso entre o Arco Metropolitano e a BR-040, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (11). Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.



Segundo a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), o acidente provocou retenção no sentido Juiz de Fora e uma faixa foi interditada. A equipe está no local para transbordar a carga do veículo que sofreu o acidente.



Ainda de acordo com a empresa, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 6h. No entanto, a PRF declarou que os agentes não foram chamados para o local.



O Corpo de Bombeiros afirmou não ter sido acionado para a ocorrência.