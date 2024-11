Câmera de segurança flagrou execução de PM no bairro Fonseca, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/11/2024 20:37

Rio - A execução do policial militar Luiz Fernando Santos de Paulo foi flagrada por uma câmera de segurança do condomínio onde a vítima morava, no bairro Fonseca, em Niterói. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (8), na Rua Desembargador Mario Fernandes Pinheiro, e, até o momento, ninguém foi preso. As imagens estão sendo analisadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelas investigações. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, o PM, lotado no Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), aparece retirando algumas sacolas de mercado ao lado da mulher e da filha. Enquanto elas levam parte das compras para dentro do apartamento, Luiz Fernando fica para trancar o carro. O relógio da câmera de segurança marca 18h14.

Momentos depois, um carro preto para próximo do veículo da vítima e inicia os disparos. Pelos menos três homens descem armados e praticam o crime. Em seguida, eles entram no carro e fogem. Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PM, militares do 12° BPM (Niterói) foram informados que o agente foi alvo de disparos efetuados por um grupo de homens armados, que fugiram do local antes da chegada da guarnição. Após o fato, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelas investigações.

O corpo de Luiz Fernando foi sepultado no sábado (9), às 16h30, no Cemitério Maruí, Barreto, em Niterói