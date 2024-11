João Jorge Nascimento, de 18 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (18) - Reprodução / redes sociais

Publicado 19/11/2024 16:45 | Atualizado 19/11/2024 17:22

Rio - João Jorge Nascimento, 18, foi sepultado na tarde desta terça-feira (19), no Cemitério do Catumbi, na Zona Central do Rio. O jovem morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (18) , na Tijuca, Zona Norte.

A corporação alega que João e o condutor da moto não obedeceram a ordem de parada dos agentes. Já a família, diz que o rapaz usava fones de ouvido e não teria escutado os policiais. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Amigos e familiares compareceram ao enterro para prestar as últimas homenagens. Nas redes sociais, João foi lembrado por sua personalidade alegre e descontraída.

"João Jorge não era bandido. Salgueiro está de luto", escreveu um amigo. "Só quem conhecia o João Jorge, mais conhecido como 'Coba', sabe que ele era um menino com um bom coração, vai deixar bastante saudade", disse outra.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) realizavam um patrulhamento de rotina na madrugada de segunda-feira quando perceberam dois homens em atitude suspeita nas ruas Itacuruçá e Conde de Bonfim.

"Na ação, os agentes chegaram a dar a parada aos suspeitos, que fugiram do local sendo alcançados pelos policiais em outro ponto da referida via. Segundo relatos dos policiais, um dos acusados fez um movimento similar ao saque de uma arma de fogo. Nesse momento, um dos policiais efetuou um disparo contra o acusado que caiu ao solo. O suspeito chegou a ser conduzido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos", diz a nota da corporação.



Uma réplica de pistola e um telefone celular foram apreendidos com o rapaz, segundo a PM. O outro suspeito foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.

O comando do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) instaurou um procedimento para avaliar a conduta dos agentes que participaram da ação. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte.

Manifestação

Indignados com o caso, moradores do Morro do Salgueiro realizaram uma manifestação na tarde desta segunda-feira (18). O protesto interditou um trecho da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, e levou ao fechamento de parte do comércio na Praça Saens Peña.



Durante o ato, um ônibus da linha 415 (Usina x Leblon) foi sequestrado, de acordo com informações do Rio Ônibus. O veículo teve duas janelas quebradas antes de ser conduzido à delegacia da Tijuca, onde a ocorrência foi registrada.



Em resposta à manifestação, o policiamento na região foi reforçado com equipes do Batalhão Especial de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). O reforço permaneceu até a manhã desta terça-feira (19).