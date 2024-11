O veículo foi colocado para dificultar o acesso dos policiais à região - Divulgação

Publicado 18/11/2024 17:25 | Atualizado 18/11/2024 18:43

Rio – Um jovem de 18 anos foi morto durante uma ação policial na madrugada desta segunda-feira (18), na Tijuca, Zona Norte. Em represália, moradores do Morro do Salgueiro realizaram um protesto e interditaram um trecho da Rua Conde de Bonfim, no início da tarde. Parte do comércio na Praça Saens Peña foi fechado.

A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) realizavam patrulhamento na madrugada desta segunda-feira quando notaram dois homens em uma moto em atitude suspeita nas ruas Itacuruçá e Conde de Bonfim. Segundo relatos, João Jorge Nascimento estaria usando fones de ouvido e não teria escutado a ordem de parada dos policiais quando foi morto.

"Na ação, os agentes chegaram a dar a parada aos suspeitos, que fugiram do local sendo alcançados pelos policiais em outro ponto da referida via. Segundo relatos dos policiais, um dos acusados fez um movimento similar ao saque de uma arma de fogo. Nesse momento, um dos policiais efetuou um disparo contra o acusado que caiu ao solo. O suspeito chegou a ser conduzido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos", diz a nota da corporação.



Uma réplica de pistola e um telefone celular foram apreendidos com o rapaz, segundo a PM. O outro suspeito foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.

Moradores atravessaram um ônibus na via e tentaram incendiar pneus e outros objetos. Em vídeos divulgados nas redes sociais, manifestantes são vistos tentando abrir a porta de um coletivo.

O Rio Ônibus informou que um ônibus da linha 415 (Usina x Leblon) foi sequestrado durante o protesto. Ainda conforme a nota, o coletivo teve duas janelas quebradas e foi conduzido à delegacia da Tijuca para registrar a ocorrência.

O policiamento na região foi reforçado com equipes do Batalhão Especial de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do Batalhão Tático de Motociclistas.

O comando do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) instaurou um procedimento para avaliar a conduta dos agentes que participaram da ação.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que realizou as diligências iniciais, e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes apuram as circunstâncias da morte.