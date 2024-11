Rio tem manhã de sol nesta terça-feira (19), último dia da Cúpula do G20 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio tem manhã de sol nesta terça-feira (19), último dia da Cúpula do G20Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 08:11 | Atualizado 19/11/2024 08:20

Rio - A cidade do Rio terá céu nublado com chance de chuva no feriado da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20), segundo previsão. No entanto, as temperaturas permanecem estáveis, assim como nos últimos dias, com máxima de 33°C e mínima de 19°C.

fotogaleria

Nesta terça-feira (19), último dia da Cúpula do G20, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), Zona Sul, a capital tem mais um dia de sol e céu com poucas nuvens, sem chuva. A máxima prevista pelo Alerta Rio é de 33°C, e a mínima deve ficar em 19°C, com ventos fracos. O tempo começa a fechar durante a madrugada.Os cariocas já devem acordar no feriado com o céu cinza, que vai variar de nublado a parcialmente nublado ao longo do dia. A chuva fraca a moderada isolada está prevista para o início da noite, e os ventos permanecem fracos.Ainda de acordo com o Alerta Rio, a quinta-feira (21), pós-feriado, vai amanhecer com o tempo ainda mais fechado, com chance de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da manhã. Será um dia mais instável, com ventos fortes e um leve declínio na temperatura: a máxima prevista é de 30°C, com mínima de 18°C.A temperatura cai ainda mais na sexta-feira (22), com máxima de 27°C e mínima de 17°C. O céu segue encoberto, com chance de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, e os ventos continuam fortes.O fim de semana deve começar da mesma forma no sábado (23), que também tem chance de chuva fraca a moderada a qualquer momento e ventos fortes. As temperaturas permanecem baixas, com máxima de 26°C e mínima de 16°C.