O corpo de Cristiane Pinheiro, de 37 anos, foi encontrado carbonizado - Reprodução / redes sociais

Publicado 19/11/2024 19:33 | Atualizado 19/11/2024 22:11

Rio - O corpo de Cristiane Pinheiro, de 37 anos, foi encontrado carbonizado dentro de uma casa no bairro Jardim Maravilha, em Guaratiba, Zona Oeste, nesta terça-feira (19).



O incêndio ocorreu na Rua Mozolândia. Vizinhos perceberam a fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta da 00h10. Durante o combate às chamas, os militares encontraram o corpo da vítima. A ação só foi finalizada às 3h38.



O caso aconteceu na Rua Mozolândia, bairro Jardim Maravilha, em Guaratiba Reprodução / redes sociais

Desolada, a família ainda busca respostas sobre o ocorrido. De acordo com uma das irmãs, Cristiane vivia sozinha no local, trabalhava em um buffet e não tinha filhos. Por meio das redes sociais, amigos lamentaram a tragédia.

"Amiga, quanta falta você vai me fazer. Agora, quem vai me dar bom dia todos os dias? Sem acreditar", escreveu uma conhecida. "Cris era uma mulher maravilhosa! Meiga, gentil, trabalhadora. Sempre muito educado, prestativa! Trabalhei com ela e aqui todos estamos triste demais com essa notícia", lamentou outra.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio e isolaram a área para a chegada da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Não há informações sobre o sepultamento.