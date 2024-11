A estação da Central do Brasil foi fechada às 16h20 - Divulgação

Publicado 19/11/2024 18:24 | Atualizado 19/11/2024 22:12

Rio - O serviço do MetrôRio ficou com operação irregular, na tarde desta terça-feira (19), após problemas de energia em estações das linhas 1 e 4. Por volta das 16h20, a estação Central do Brasil ficou sem energia e foi fechada. O sistema foi normalizado por volta das 17h30.



As demais estações no trecho entre Estácio e General Osório estavam com a iluminação parcialmente afetada, e a acessibilidade, escadas rolantes e elevadores funcionavam de forma parcial. Já na Linha 4, entre as estações de Antero de Quental e São Conrado, as composições estavam operando com a velocidade reduzida, afetando o intervalo entre elas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Catete foi acionado por volta das 15h para verificar um incêndio. Os agentes constataram que o incidente foi causado apenas pela queima de combustível provocada pelo gerador acionado durante a falta de luz. Não houve fogo e nem feridos.



Por meio de nota, o MetrôRio informou que o tráfego de trens já está normalizado e que as estações estão abertas.