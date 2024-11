Emmanuel Macron e Eduardo Paes se encontraram no Cais do Valongo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/11/2024 21:50 | Atualizado 19/11/2024 22:10

Rio - O presidente francês Emmanuel Macron aproveitou a estadia no Rio de Janeiro para visitar pontos turísticos e aprender mais sobre a cultura da cidade. No início da noite desta terça-feira (19), após o encerramento das reuniões da cúpula do G20, o prefeito Eduardo Paes publicou um vídeo em tom humorado com Macron no sítio arqueológico Cais do Valongo, na Zona Portuária.

"O cara virou carioca, se apaixonou pelo Rio. Foi para Copacabana, correu em Ipanema", disse Paes antes de agradecer ao francês pela presença na cidade. "Nós ficamos muito felizes de estar no Rio. Foi formidável. De Copacabana a Ipanema e agora aqui com o prefeito e seu incrível projeto. Quero dizer aos cariocas que espero que não tenhamos atrapalhado muito a vida de vocês durante esses dias da Cúpula do G20. Quero agradecer a calorosa recepção da a mim, minha esposa e todos os líderes", respondeu Macron.

Em seguida, a primeira-dama francesa Briggite Macron também agradeceu. "Corcovado, Pão de Açúcar, Copacabana... Encontros magníficos! Muito obrigada por esses dias encantadores! Eu quero ficar", disse.

Recadinho do @EmmanuelMacron e sua mulher aos cariocas! Merci beaucoup président. toujours bienvenue à Rio de Janeiro! pic.twitter.com/MOqMnqoyAX — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 19, 2024

Além do Cais do Valongo, o presidente francês também visitou no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, correu pela Praia de Ipanema, na Zona Sul, e jantou em um restaurante em Botafogo.