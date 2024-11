Durante o tiroteio, suspeitos tentaram se esconder em uma loja de automóveis na região - Reprodução / redes sociais

Publicado 19/11/2024 23:02 | Atualizado 20/11/2024 08:51

Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou ferida durante uma troca de tiros entre traficantes rivais nesta terça-feira (19), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O confronto, segundo a Polícia Militar, teria sido motivado por disputa territorial.

De acordo com relatos de testemunhas nas redes sociais, membros das facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV) se enfrentaram dentro da Comunidade Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles. Durante o tiroteio, suspeitos tentaram se esconder em uma loja de automóveis na região.

Policiais do 21° BPM (São João de Meriti) foram acionados e, durante as buscas, localizaram dois suspeitos e uma mulher baleada, todos foram socorridos. No local, os militares também encontraram Lucas Matheus Souza da Silva morto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Na ação, duas pistolas foram apreendidas. O policiamento foi reforçado na área. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está a cargo da investigação. Os agentes estão em busca de informações e testemunhas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.