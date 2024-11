Os policiais concluíram que Jaqueline foi estrangulada até a morte por Tainá - Reprodução

Os policiais concluíram que Jaqueline foi estrangulada até a morte por TaináReprodução

Publicado 20/11/2024 08:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (18), uma mulher suspeita de assassinar a amiga em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Tainá Borges dos Santos foi detida em Itaboraí, na Região Metropolitana.

O corpo de Jaqueline Bianca de Souza Santos, 25, foi encontrado no terraço de sua casa, com um fio enrolado no pescoço, na última quinta-feira (14).

A vítima chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Sarapuí, mas chegou ao local sem vida. A equipe médica desconfiou do caso e acionou a polícia após notar sinais de estrangulamento no corpo.

Tainá, que se apresentou às autoridades como amiga próxima de Jaqueline, alegou inicialmente que a jovem teria tirado a própria vida. No entanto, a investigação conduzida pela 54ª DP (Belford Roxo) revelou outra versão dos fatos.



Os policiais concluíram que Jaqueline foi estrangulada até a morte por Tainá, motivada por ciúmes. Segundo os agentes, a vítima havia iniciado um novo relacionamento amoroso, situação que não era aceita por Tainá. Ela vai responder por homicídio qualificado.