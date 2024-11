Grupo de adolescentes foge da Polícia Militar em rua movimentada de Botafogo, na Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Grupo de adolescentes foge da Polícia Militar em rua movimentada de Botafogo, na Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 20/11/2024 21:42 | Atualizado 20/11/2024 22:09

Rio - Uma perseguição a adolescentes suspeitos de roubar celulares em Botafogo, na Zona Sul do Rio, causou correria e confusão na Avenida Venceslau Brás, no fim da tarde desta quarta-feira (20). Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dezenas de jovens correndo na via e duas motos da Polícia Militar os perseguindo. Veja as imagens abaixo.

Banhistas e moradores do bairro que passavam pela região se assustaram com a correria e chegaram a acreditar que se tratava de um arrastão. O fato aconteceu depois de um dia de feriado ensolarado na cidade do Rio.

Assista ao vídeo:

Muitos pivetes fazendo arrastão em Botafogo RJ pic.twitter.com/uzKi6EMzm3 — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) November 20, 2024

Segundo o comando do 2º BPM (Botafogo), agentes realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades de um shopping quando foram solicitados por vítimas de roubo de celular. Durante as buscas, a equipe conseguiu deter dois adolescentes que integravam o grupo. No entanto, os celulares não foram encontrados.

A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo).