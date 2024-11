Geradores de energia elétrica - Divulgação

Publicado 20/11/2024 16:18 | Atualizado 20/11/2024 18:38

Rio - A Light começou, nesta quarta-feira (20), a retirada de 180 geradores instalados para apoiar o fornecimento de energia na Ilha do Governador e em Paquetá durante as obras de modernização do sistema elétrico local. Os equipamentos, que atendiam prioritariamente unidades de saúde, serviços públicos e segurança, foram essenciais para garantir o abastecimento durante a instalação de uma nova linha de transmissão.

Com o avanço do projeto, que representa o maior investimento já realizado pela empresa na região – mais de R$ 300 milhões –, os geradores já não são mais necessários. A nova infraestrutura promete entregar maior eficiência ao sistema, garantindo 30% a mais de energia, e qualidade para os moradores e serviços locais.

A remoção dos geradores marca mais uma etapa concluída desse projeto de modernização. Segundo a Light, a iniciativa reforça o compromisso da concessionária em assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento e a segurança energética das ilhas.