Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu duas pessoas por falso sequestro - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 20/11/2024 18:47 | Atualizado 20/11/2024 19:34

Rio - A Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu duas pessoas em flagrante, em menos de 24 horas, por simular os próprios sequestros para extorquir parentes e amigos. Os casos aconteceram na última terça-feira (19). Em uma das ocorrências, a equipe prendeu um homem que tentava extorquir o proprietário de uma locadora de motos. A vítima recebeu mensagens exigindo a quantia de R$ 2 mil para liberação de um seu locatários.



Após trabalho de monitoramento, a falsa vítima foi identificada como o próprio locatário. Ele simulou o próprio sequestro alegando que era mantido refém por traficantes do Complexo do Alemão, na Penha, Zona Norte do Rio.



Em outra ação, os policiais foram procurados por uma vítima, alegando que sua filha havia sido sequestrada e os criminosos exigiam R$ 50 mil como valor de resgate. Um vídeo foi enviado à vítima como prova de vida de sua filha, em que ela aparecia em uma espécie de cativeiro.



A partir de trabalho de análise e cruzamento de dados de inteligência, a equipe da DAS localizou o suposto cativeiro. No entanto, segundo as investigações, a "vítima" planejou o próprio sequestro e exigiu o resgate de amigos e familiares.



A DAS informou que as investigações continuam, em sigilo, para identificação e prisão dos demais suspeitos.