Bailarinas do espetáculo 'Um Desejo de Natal'Divulgação

Publicado 20/11/2024 15:44 | Atualizado 20/11/2024 17:16

Rio - Com o Natal batendo às portas, a estação Carioca do MetrôRio recebe uma apresentação especial do espetáculo "Um Desejo de Natal", do projeto Ballet Manguinhos. Inspirada no clássico "O Quebra-Nozes", a performance traz temas como sonhos, união e o espírito natalino. A prévia será realizada no mezanino do acesso B (Avenida Chile) e promete emocionar os passageiros com a qualidade artística e a mensagem transformadora da dança. O Ballet Manguinhos, atende 14 comunidades da Zona Norte do Rio, há 12 anos e utiliza a arte como ferramenta de inclusão social.



A apresentação está marcada para esta quinta-feira (21), das 16h às 18h. A iniciativa na estação Carioca busca democratizar o acesso à cultura, levando o espetáculo a um espaço público central e aproximando mais pessoas do trabalho social e artístico do projeto.



A apresentação completa de "Um Desejo de Natal" será realizada na próxima terça-feira (26), no Teatro Riachuelo, reunindo 270 bailarinos em coreografias de ballet clássico e dança contemporânea. A sessão das 16h será gratuita para escolas públicas e projetos sociais, enquanto o público geral poderá assistir à apresentação das 19h, com ingressos a partir de R$ 25.



O projeto, realizado com apoio da Lei Rouanet e patrocínio do MetrôRio e Norsul, reafirma o compromisso do Ballet Manguinhos com o desenvolvimento cultural de crianças e adolescentes.



Serviço: Prévia do espetáculo 'Um Desejo de Natal' – Ballet Manguinhos



Data: quinta-feira (21)

Local: estação Carioca/Centro do MetrôRio

Horário: a partir das 16h