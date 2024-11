Durante está quarta, o céu estava limpo sem nuvens - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Durante está quarta, o céu estava limpo sem nuvensReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 20/11/2024 15:20 | Atualizado 20/11/2024 15:31

fotogaleria

Na sexta-feira (22), os ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio. A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes, e a temperatura não passará de 26ºC, com mínima de 18ºC.Já o final de semana não será de sol, devido aos ventos úmidos vindos do oceano. A previsão para a cidade do Rio é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, principalmente pela manhã. A máxima no sábado (23) será de 25ºC, com mínima de 16ºC, e no domingo (24), 27ºC, com mínima de 16ºC. Durante esses dias, os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes.Na última terça-feira (19), foi concluída as obras de preservação anual do Piscinão de Ramos. O lago está com águas limpas e novamente cheio, preparado para o verão. Foram realizados serviços de limpeza do fundo e reparos preventivos nos equipamentos. A obra foi realizada pela Fundação Rio-Águas.A carioca Suzeli Fernandes, motorista de ônibus, aproveitou o dia de folga com sua família para se refrescar e afirmou ser frequentadora assídua. “O clima está ótimo, frequento sempre o piscinão, acho maravilhoso. Sempre estou aqui para fazer aquela marquinha”, afirmou.