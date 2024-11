Guia de turismo Cosme Fellipsen denuncia ataque racista após foto com presidente francês Emmanuel Macron - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/11/2024 22:26 | Atualizado 20/11/2024 22:58

Rio - O guia de turismo que acompanhou o presidente da França, Emmanuel Macron, e o prefeito Eduardo Paes em um tour à Zona Portuária do Rio , na terça-feira (19), denuncia caso de racismo. Cosme Felippsen diz que recebeu mensagens ofensivas em um aplicativo de conversa, após publicar fotos com Macron. O caso foi registrado na Polícia Civil como injúria racial.

Na mensagem, o criminoso, uma pessoa branca e morador da Gamboa, disse que Cosme era "escravizado" e "colonizado" por ter tirado fotos com o presidente da França. "O colonizador e o colonizado. Ou o escravizador e o escravizado", escreveu o homem na mensagem. Em seguida, chamou o guia de "puxa-saco" de Macron.

Veja abaixo:

"Ontem (terça, 19) eu apresentei o Cais do Valongo para o Macron, que estava junto com o prefeito Eduardo Paes, e uma pessoa aqui da Gamboa, um homem branco, chegou no meu Whatsapp pessoal e disse que eu era colonizado e escravizado", disse Cosme em um vídeo publicado nas redes sociais.

A vítima ainda completou: "Essa injúria racial aconteceu no dia de ontem e hoje, no Dia da Consciência Negra, a gente ainda tem que lutar com esses absurdos de injúria racial e racista. Esse cara não pensou ao falar e se pensou, pensou em uma estrutura racista", finalizou.

Veja o vídeo na íntegra:

O guia de turismo registrou o ocorrido na delegacia online. O jovem está recebendo orientação jurídica do gabinete da vereadora Tainá de Paula, e também recebeu mensagens de apoio nas redes sociais: "Fiquei tão orgulhosa de ter visto você na foto com Macron, Cosme! Você é exemplo de tanta coisa. É luz e esperança, é exemplo maravilhoso para que milhares de vozes sejam ouvidas!"; "É por essas e outras que o seu trabalho e o de tantos outros é tão importante para a sociedade"; "Sinto muito, Cosme. Ao meu ver, ele pensou no que falou e, mesmo assim, achou que era algo correto de ser falado".

Após o encerramento da Cúpula do G20, na terça-feira (19), o presidente francês Emmanuel Macron aproveitou a estadia no Rio de Janeiro para visitar pontos turísticos e aprender mais sobre a cultura da cidade. Ele visitou o sítio arqueológico Cais do Valongo e o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, na Zona Portuária.